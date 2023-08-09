Вробьёв выехал в Сергиев Посад на место взрыва

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыв в Сергиевом Посаде.
«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.
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