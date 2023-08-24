ВС РФ ликвидировали четыре лодки с ДРГ ВСУ у крымского мыса Тарханкут

Российские силовики уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами в море у крымского мыса Тарханкут, сообщает Telegram-канал SHOT.
Российским силовикам удалось ликвидировать все четыре лодки, на которых ВСУ пытались скрыться после обстрела спящих людей. По предварительной информации, была уничтожена группа в составе 15-20 человек.
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