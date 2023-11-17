ВС РФ отражают атаку ВСУ по Севастополю

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В Севастополе система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет. При этом спецслужбы продолжают контролировать воздушную обстановку.
Ранее губернатор объявил о воздушной тревоге в городе. Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.
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