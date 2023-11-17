Всем пострадавшим при взрыве дома в Астрахани окажут финансовую поддержку

Собака молдавского президента Майи Санду, пёс по кличке Кодруц, укусила её коллегу — главу Австрии Александера Ван дер Беллена, приехавшего с визитом в Кишинев. Об этом сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел во время прогулки во дворе здания администрации президента Молдавии. Александр Ван дер Беллен попытался погладить собаку, но та неожиданно зарычала и укусила его за руку. Майя Санду, придерживавшая собаку в этот момент, не успела вмешаться.