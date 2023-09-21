ВСУ массово атакуют Крым беспилотниками

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ВС Украины пытаются массово атаковать Крым с помощью БПЛА. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, ПВО работает в Новофёдоровке, Саки, Евпатории, Джанкое и Балаклаве. По словам местных жителей, это самая массовая атака беспилотников ВСУ за всё время.
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Диана Аванесян