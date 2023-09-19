ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области, есть погибшие

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Военнослужащие украинских формирований нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. Об этом сообщили региональные власти.
Прежде, в результате ударов ВСУ, произошел пожар у здания администрации ДНР. В результате обстрела никто не пострадал.
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Анастасия Крестьянова