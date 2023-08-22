ВСУ обстреляли белгородское село Поповка

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Вооруженные формирования Украины обстреляли село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
Повреждения получил один частный дом. В результате удара ВСУ, в домовладении выбиты стекла, посечены фасад и забор.
Глава региона также сообщил о нарушении работы линии газоснабжения. Среди мирного населения пострадавших и погибших нет. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы.
Прежде, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию области.
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Анастасия Крестьянова