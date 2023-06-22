ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

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Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области со стороны ВСУ
Приграничные территории Глушковского района Курской области попали под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале пишет глава региона Роман Старовойт.
По его данным, в ходе обстрела местные жители не пострадали. При этом в населённом пункте Тёткино снарядом был повреждён автомобиль.
Также три прилёта украинских боеприпасов зафиксировали в деревне Елизаветовке. Населённый пункт частично остался без электричества. Старовойт подчеркнул, что специалисты приступят к ремонту линий электропередач, как только это станет возможным
Ранее сообщалось, что по посёлку Краснооктябрьский Глушковского района Курской области прилетело семь артиллеристских снарядов за полчаса.
По его данным, в ходе обстрела местные жители не пострадали. При этом в населённом пункте Тёткино снарядом был повреждён автомобиль.
«В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия "Победа"», – добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что по посёлку Краснооктябрьский Глушковского района Курской области прилетело семь артиллеристских снарядов за полчаса.
Андрей Гаврилов