ВСУ обстреляли хутор Балки Белгородской области

Фото: iStock.com/victorass88
«Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи», – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что минимум семь человек пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области.
Напомним, что утром, в понедельник, 19 июня, стало известно об обстреле населённого. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов и четыре частных домовладения, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке.