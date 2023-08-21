ВСУ обстреляли посёлок Пришиб в Запорожской области

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Военнослужащие украинских формирований открыли огонь по посёлку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона в своем телеграмм-канале.
В результате обстрела, получили повреждения четыре автомобиля. Среди населения жертв нет.
По информации оперативных служб, ВСУ нанесли удары по населенному пункту, где проживают мирные жители в 13:50 мск.
Прежде сообщалось о сбитии двух беспилотников противника в Подмосковье. Обломки одного из дронов упали на территории городского округа Истра около жилого дома. Два человека получили ранения.
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Анастасия Крестьянова