ВСУ обстреляли приграничный российский регион

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей.
В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что украинские формирования атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области.
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В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков.
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Анастасия Крестьянова