ВСУ обстреляли село Белгородской области, погиб один человек

Фото: сайт Кремля
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область, 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, рядом со школой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам губернатора, один человек погиб, еще четверо пострадали.
ВСУ осуществили очередной обстрел села с мирными жителями. Один из граждан получил множество осколочных ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшие от обстрела были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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ВСУ осуществили очередной обстрел села с мирными жителями. Один из граждан получил множество осколочных ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшие от обстрела были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Анастасия Крестьянова