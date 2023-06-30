ВСУ обстреляли село в Брянской области

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Губернатор Богомаз сообщил об обстреле Новых Юрковичей Брянской области из миномётов
Населённый пункт Новые Юрковичи Брянской области попал под миномётный обстрел Вооружённых сил Украина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
По данным губернатора, жертв и раненых в результате обстрела не было. При этом осколки снарядов повредили несколько жилых домов. На месте уже работают оперативные службы.
Известно, что населённый пункт уже оказывался под обстрелом украинской армии 17 июня. В тот день беспилотники ВСУ пытались ударить по нефтепроводу «Дружба», но БПЛА сбила система ПВО.
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По данным губернатора, жертв и раненых в результате обстрела не было. При этом осколки снарядов повредили несколько жилых домов. На месте уже работают оперативные службы.
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Андрей Гаврилов