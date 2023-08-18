ВСУ перепутали фермерский КамАЗ с военным объектом и ударили дроном

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Украинские военнослужащие по ошибке атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ, работавший в поле в Белгородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Минувшим вечером, фермер проводил сельскохозяйственные работы в поле Белгородской области.
Со стороны дислокации украинских подразделений был запущен беспилотник. По информации портала, оператор дрона перепутал КамАЗ с военным объектом и направил дрон в кабину. В результате удара, беспилотник врезался в зеркало заднего вида машины. Отмечается, что БПЛА не сдетонировал, взрыва не произошло.
Фермер в результате происшествия не пострадал.
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Со стороны дислокации украинских подразделений был запущен беспилотник. По информации портала, оператор дрона перепутал КамАЗ с военным объектом и направил дрон в кабину. В результате удара, беспилотник врезался в зеркало заднего вида машины. Отмечается, что БПЛА не сдетонировал, взрыва не произошло.
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Анастасия Крестьянова