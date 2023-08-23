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ВСУ планировали вывезти на Украину более ста православных икон

ФСБ обнаружила в ЛНР более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
23 августа 2023, 09:20

Фото: iStock/dimid_86

Сотрудники ФСБ обнаружили в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере Луганской Народной Республики более ста православных икон, которые ВСУ планировали вывезти на подконтрольную Киеву территорию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По информации источника СМИ, ВСУ планировали выкрасть эти реликвии и вывезти их на подконтрольную Киеву территорию в самом начале специальной военной операции.


Ранее икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук неадекватного мужчины. Во время литургии он попытался разбить образ, дважды ударив по иконе камнем.

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#икона
#лнр
#всу
#фсб
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В Красноярском крае рабочих насмерть засыпало зерном
23 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Двое рабочих агрокомплекса погибли в селе Красная поляна во время обслуживания сушильного комплекса.
Прокуратура Красноярского края сообщает, что аппаратчик обработки зерна и его помощник ночью обслуживали сушильный комплекс.
Один из работников попытался самостоятельно устранить засор, не выключая оборудование.
 
Рабочих затянуло вглубь контейнера с зерном. Мужчины скончались от недостатка воздуха.
 
Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.

Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Россиянин упал в установку по переработке бетона

#чп
#прокуратура
#рабочие
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Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом
В Нижнем Тагиле мужчина взял в заложники жену и ребенка
23 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/cyano66

В Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка, сообщает E1.RU.
По словам знакомых семьи, охранник, в последнее время начал проявлять признаки психического расстройства.

В один из дней он отобрал у жены телефон, запретил ей пользоваться социальными сетям и запер ее дома с маленьким ребенком. Неделю они прожили в плену у собственного отца и мужа. Мужчина избивал свою супругу и запрещал ей выходить на связь с внешним миром, однако, к счастью, ей все же удалось отправить сообщение родственнику. 

«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», - написала женщина. 

22 августа квартиру супругов пришлось брать штурмом. Заложников освободили, а их мучителя задержали.

Информация о мере пресечения для мужчины и нынешнем состоянии его жены и ребенка пока не приводится. 

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WNP: В Гданьске два пьяных украинца разнесли польский хостел

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#полиция
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Два пьяных украинца разнесли польский хостел
WNP: В Гданьске два пьяных украинца разнесли польский хостел
23 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/Elena Perova

В польском городе Гданьск два пьяных украинца забрались в хостел и разгромили его, сообщает WNP.
По информации СМИ, 18 августа два пьяных украинца разбили окна в одном из польских хостел города Гданьск, пробрались внутрь, сломали там несколько дверей, а также побили окна в припаркованном рядом автомобиле.

Вандалов задержали прибывшие на место происшествия полицейские. Один из задержанных вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В результате, в организме одного из них обнаружили 2,5 промилле алкоголя, в организме второго – более одного промилле. 

Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

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#польша
#вандализм
#украина
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Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву
Минобороны: Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ на Москву
23 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/Naypong

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

При этом, третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити». Взрывной волной повыбивало стекла в окнах близлежащих домов.

В результате атаки никто не пострадал. 

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#беспилотник
#москва
#пво
#минобороны рф
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Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Из пятиэтажного дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
23 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Distortion Media

Из пятиэтажного дома в Ленинском районе Красноярска из-за возгорания эвакуировали более 150 жителей, среди которых 30 детей. Один человек получил травмы, сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о пожаре на улице 26 Бакинских комиссаров пришел ночью. Возгорание заняло 18 кв. м.

«Всего было спасено 151 человек с использованием ручных и автолестниц, по лестничным клеткам. Нет погибших», — уточнили в ведомстве.
К моменту сообщения, пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 49 спасателей и 16 единиц спецтехники.

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#склад
#мчс
#пожар
#шоссе
#человек
#возгорание
#происшествия
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В Индии официант снимал постояльцев в туалете на скрытую камеру
The Indian Express: В Индии официант снимал постояльцев в туалете на скрытую камеру и попался
23 августа 2023, 06:04

Фото: iStock/undefined undefined

В индийском городе Пимпри-Чинчвад официант отеля тайком снимал на видео людей в общественном туалете, но в итоге попался полиции. Об этом пишет The Indian Express.
22-летнего Иранна Пандхаре вывел на чистую воду один из постояльцев отеля, который заметил в туалете ресторана мобильный телефон и обратился в полицию. Позже правоохранители обнаружили в телефоне видеозаписи непристойного содержания.

В настоящее время Пандхаре арестовали по статье об информационных технологиях.

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#телефон
#индия
#полиция
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В Суэцком канале столкнулись два танкера с сжиженным газом
Marine Traffic: В Суэцком канале столкнулись два танкера с сжиженным газом
23 августа 2023, 05:56

Фото: iStock/IgorSPb

Два танкера, перевозящие сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале. Об этом Marine Traffic сообщает на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Отмечается, что одним из танкеров владеет компания Burri с Каймановых островов. Второй танкер BW Lesmes шел под флагом Сингапура.

В пресс-службе Marine Traffic уточнили, что оба танкера перевозили сжиженный газ.

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Минобороны рассказало об атаках дронов ВСУ на Москву

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

#дтп
#газ
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Момент столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
Вспышка, взрыв, дым. Столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
23 августа 2023, 04:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Момент столкновения украинского БПЛА с одним из издания в комплексе «Москва-Сити» попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщил телеграм-канал Mash.



По данным источника, повреждено пять оконных пролётов с 10 по 15 этаж, пострадавших нет.

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Собянин прокомментировал атаку дронов на Москву

В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках
#видео
#бпла
#всу
#минобороны
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Минобороны рассказало об атаках дронов ВСУ на Москву
Минобороны: Пресечена попытка Киева совершить атаку тремя БПЛА самолетного типа
23 августа 2023, 04:05

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, что все в атаке на Москву участвовали три дрона самолетного типа.
В ведомстве подчеркнули, чтодва из них были сбиты ПВО, а третий — остановлен средствами РЭБ.

«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — заявили в Министерстве обороны.
Там также добавили, что пострадавших нет.

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В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках

Появилось видео с места атаки дрона на строящееся здание «Москва-Сити»
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#столкновение
#видео
#бпла
#здание
#рф
#пво
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