ВСУ планировали вывезти на Украину более ста православных икон

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Сотрудники ФСБ обнаружили в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере Луганской Народной Республики более ста православных икон, которые ВСУ планировали вывезти на подконтрольную Киеву территорию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
По информации источника СМИ, ВСУ планировали выкрасть эти реликвии и вывезти их на подконтрольную Киеву территорию в самом начале специальной военной операции.
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