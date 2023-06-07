Фото: Фотобанк Московской области
Роман Старовойт заявил, что ВСУ сбросили две взрывчатки на электроподстанцию в Курской области
На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района в ночное время суток ВСУ сбросили два взрывных устройства. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, в результате случившегося без электричества остались два села, в том числе Попово-Лежачи и Теткино. Он также подчеркнул, что в процессе восстановительных работ один из специалистов получил осколочные травмы.
По его словам, в результате случившегося без электричества остались два села, в том числе Попово-Лежачи и Теткино. Он также подчеркнул, что в процессе восстановительных работ один из специалистов получил осколочные травмы.
«После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов», - отметил Старовойт.Ранее «Радио 1» сообщало, что двое москвичей задержаны за запуск дрона.
Татьяна Лаврова