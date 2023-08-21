ВСУ сбросили снаряд на белгородское село

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета на село. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, в результате происшествия, пострадавших нет.
Противник сбросил с дрона осколочный боеприпас для гранатомета. Один легковой автомобиль оказался поврежден. Гладков отметил, что за последние сутки военнослужащие украинских формирований выпустили по области около 50 снарядов. В Белгородской области повышен уровень террористической опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье. В результате атаки дронов, два человека получили ранения.
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Противник сбросил с дрона осколочный боеприпас для гранатомета. Один легковой автомобиль оказался поврежден. Гладков отметил, что за последние сутки военнослужащие украинских формирований выпустили по области около 50 снарядов. В Белгородской области повышен уровень террористической опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
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Анастасия Крестьянова