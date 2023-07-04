ВСУ сбросили три мины на приграничный пост в Брянской области

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На приграничный пункт в Суземском районе Брянской области Вооружённые силы Украины сбросили три мины. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Кроме того, в понедельник, 3 июля, населённый пункт Белая Березка Брянской области подверглось обстрелу с украинской стороны, пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в результате обстрела загорелись два частных дома.
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Андрей Гаврилов