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ВСУ в Херсонкской области совершили покушение на военкора агентства News Front Александра Резника. Об этом врио главы региона Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале.
«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», — говорится в публикации.
Губернатор добавил, что Киев боится правды и преследует журналистов на Украине, пытаясь убить тех, кто рассказывает о реальной ситуации внутри страны.
«Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает все правильно», — заключил Сальдо.
Вооруженные силы Украины не впервые пытаются атаковать журналистов из РФ. В Запорожской области 22 июля погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев в результате обстрела со стороны украинских военных. Кроме того, ранения получили сотрудники издания «Известия» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков, и военкор РИА Новости Константин Михальчевский.
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