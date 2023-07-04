ВСУ ударили по ЛЭП в Брянской области

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Под удары беспилотников и артиллерии Вооружённых сил Украины попали подстанция и линии электропередач в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что атака Украины произошла в четыре часа утра во вторник, 4 июля.
По данным телеграм-канала, жертв и раненых в результате удара не было.
Кроме того, приблизительно через час Петрова Буда в Гордеевском районе области попала под обстрел ВСУ. В населённый пункт прилетело как минимум восемь снарядов, их тип пока установить не удалось.
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«БПЛА сбросил неустановленную взрывчатку на электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Климовского района (8 км от границы) около 04:30. Через полтора часа атака повторилась», — говорится в материале.
Кроме того, приблизительно через час Петрова Буда в Гордеевском районе области попала под обстрел ВСУ. В населённый пункт прилетело как минимум восемь снарядов, их тип пока установить не удалось.
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Андрей Гаврилов