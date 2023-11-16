ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА Columba

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Вооруженные силы Украины впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из домов и нашёл обломки устройства прямо у ворот.
Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА немного позже обнаружили второй, к которому был прикреплён аналогичный запас взрывчатки.
К счастью, в результате крушения устройств никто не пострадал. Разрушений также нет.
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Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА немного позже обнаружили второй, к которому был прикреплён аналогичный запас взрывчатки.
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Евгения Парфентьева