ВТБ: Повышение ключевой ставки ЦБ породило новые уловки мошенников

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На фоне повышения Центробанком ключевой ставки, мошенники придумали новую схему обмана. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Мошенники предлагают гражданам разместить накопления якобы на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком. Они представляются сотрудниками «Госуслуг» и Банка России. Чтобы создать иллюзию честности своих намерений, мошенники начинают рассказывать об экономической ситуации, предлагая лично убедиться в повышении ключевой ставки, позвонив в Центробанк. Затем они якобы соединяют человека с сотрудником Банка России.
В ВТБ добавили, что телефонные мошенники провоцируют клиентов сообщать личные данные, пароли от учётных записей банковский приложений, а затем пропадают.
Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов сообщил, что звонки от лжесотрудников «Госуслуг» и Банка России выглядят для людей вполне правдоподобными. Однако стоит помнить, эти организации никогда не обзванивают своих клиентов и не предлагают никаких услуг. Важно сразу прекратить разговор, как только звонящий представился сотрудником какой-либо подобной организации.
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В ВТБ добавили, что телефонные мошенники провоцируют клиентов сообщать личные данные, пароли от учётных записей банковский приложений, а затем пропадают.
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Анастасия Чинкова