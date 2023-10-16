Второй самолет Владивосток — Чита совершил аварийную посадку

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Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, совершил в аэропорту Хабаровска аварийную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку из-за технической неполадки в правом двигателе. В результате инцидента никто не пострадал.
Sukhoi Superjet 100 являлся резервным бортом, который был направлен авиакомпанией «Якутия» для 80 пассажиров рейса Владивосток — Чита, также совершившего 14 октября аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности двигателя.
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«Установлено, что 15 октября 2023 года самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя», — проинформировали в ведомстве.
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Диана Аванесян