Второклассница выпала из машины пьяного отчима в Иркутске

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала из машины пьяного отчима в Иркутске
Ученица второго класса выпала из машины пьяного отчима в Иркутске, передаёт Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 7 июня. Восьмилетняя девочка с мамой, отчимом и маленьким братиком ехали домой после отдыха на озере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 7 июня. Восьмилетняя девочка с мамой, отчимом и маленьким братиком ехали домой после отдыха на озере.
«Сажая детей в машину, выпивший мужчина не проверил, плотно ли закрыты двери и не опустил автоматические запоры. Когда машина чуть превысила скорость, боковая дверь распахнулась и второклассница выпала на дорогу», — говорится в сообщении.В момент происшествия мимо машины проезжали полицейские. В данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего. Девочку госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.
Яна Таёжная