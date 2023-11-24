Второклассники попытались заняться сексом в туалете столичной гимназии

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Двое учеников второго класса московской гимназии в Свиблово попытались заняться сексом в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, на уроке дети обменивались любовными записками. По словам девочки, одноклассник предложил ей поступить «как взрослые». Она рассказала школьному психологу, что ее воображение разыгралось и она согласилась.
Тогда 13 ноября, в Международный день сирот, она повела мальчика в туалет, где дети и попытались заняться сексом, однако их поймали. Теперь со школьниками и их родителями будет работать психиатр. В самой же школе также провели совет по профилактике подобных случаев при участии методиста.
Уточняется, что гимназия, в которой произошел инцидент, входит в список топ-100 московских школ.
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Тогда 13 ноября, в Международный день сирот, она повела мальчика в туалет, где дети и попытались заняться сексом, однако их поймали. Теперь со школьниками и их родителями будет работать психиатр. В самой же школе также провели совет по профилактике подобных случаев при участии методиста.
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Элина Позднякова