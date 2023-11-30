Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области

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В Калужской области неизвестные похитили восьмилетнюю девочку по дороге домой из школы. Похитители требуют за нее полтора миллиона рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 29-го ноября второклассница возвращалась домой после уроков в Козельске. Она приехала на остановку на школьном автобусе вместе со своими одноклассниками. Дальше она пошла домой одна. Домой девочка так и не дошла, тогда ее мать начала поиски ребенка.
Вечером того же дня неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram. Они заявили, что девочка находится у них и ее вернут родителям, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.
Похитители также потребовали не обращаться в полицию. Однако женщина приняла решение сделать это. Сейчас правоохранители занимаются поиском ребенка. Возбуждено уголовное дело.
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Вечером того же дня неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram. Они заявили, что девочка находится у них и ее вернут родителям, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.
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Элина Позднякова