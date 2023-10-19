ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа

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В секторе Газа ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.
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Диана Аванесян