ВВС Израиля ударили по мечети и жилым домам в секторе Газа, 13 человек погибли

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В секторе Газа в результате бомбардировки израильскими ВВС мечети и двух жилых домов погибли 13 человек.
«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек», — сообщает палестинское агентство WAFA.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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