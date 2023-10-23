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ВВС Израиля ударили по мечети и жилым домам в секторе Газа, 13 человек погибли

23 октября 2023, 00:11
Фото: iStock/Monther Rasheed

Фото: iStock/Monther Rasheed

В секторе Газа в результате бомбардировки израильскими ВВС мечети и двух жилых домов погибли 13 человек.

«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек», — сообщает палестинское агентство WAFA.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#самолёты
#военные
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Агент ВСУ пытался накормить отравленным тортом 77 российских летчиков
Flightbomber: агент ВСУ пытался отравить тортом с ядом 77 летчиков в Армавире
22 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/nata_vkusidey

В Армавире 77 пилотов едва не отравились тортом и алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал Flightbomber.
Сообщается, что летчики праздновали 20-летнюю годовщину выпуска из летного училища, когда на праздник курьер доставил огромный торт и ящик алкоголя от неизвестного дарителя. Избежать трагедии удалось благодаря ответственности мужчин. 

Одному из офицеров удалось достать видео с камер, на которых был замечен курьер. Оказалось, что мужчина — уроженец Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он покупал билет на самолет. Спустя некоторое время его задержали.

Отмечается, что злоумышленник сразу же признался в том, что торт и алкоголь были отравлены сильным ядом. 

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#самолет
#проверки
#алкоголь
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#видео
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#лётчики
#мужчина
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В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
МВД Чувашии: при столкновении автобуса и лесовоза погибла 13-летняя девочка
22 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Anton Novikov

Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло возле села Алтышево Алатырского округа. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с трактором в составе полуприцепа-лесовоза, который был гружен бревнами. Отмечается, что у трактора не горели габаритные огни.

В автобусе находились три человека, среди которых была тринадцатилетняя девочка. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.

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#дтп
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#аварии
#девочка
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В Кировской области четыре человека скончались в «огненной» аварии
22 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/trikolor

Четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что водитель машины не справился с управлением. Он съехал в кювет. После чего машина загорелась.

«В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека», – уточняет источник.
Подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. 

Ранее было известно о трёх погибших и четырех (двое несовершеннолетних) пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

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В Калужской области мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора в ТЦ
22 октября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/estherpoon

6-летний мальчик упал с 3 этажа в торговом центре в Калужской области.
В городе Обнинск Калужской области 6-летний мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора на 3 этаже в ТЦ «Атлас». Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

«Мальчик схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол», – сказано в сообщении.
Мальчик получил множественные телесные повреждения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.  Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают причины и условия, приведшие к ЧП. 

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Задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
22 октября 2023, 18:50

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов. Его обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает столичный СК.
Сообщается, что 31-летний спортсмен летом выложил в соцсеть видео с тренировки, на которое наложил монолог террориста Шамиля Басаева. Басаев причастен к захвату школы в Беслане и взрывам жилых домов в Москве. Ранее Якубов был объявлен в федеральный розыск.

В данный момент он находится на допросе. За публичные призывы к террористической деятельности ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию. 

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#школы
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#видео
#тренировки
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#спортсмен
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В Челябинской области три человека погибли в аварии
22 октября 2023, 18:27

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате ДТП под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария случилась в ночь на 22 октября в Красноармейском районе Челябинской области на трассе Челябинск — Новосибирск. «Волга» и «Газель» выехали навстречу друг другу и столкнулись. «Волга» загорелась.

Водитель и пассажирка авто скончались. Личность еще одного погибшего выясняют.

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

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#авария
#дтп
#новости
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Сотни людей превратили в безвольную рабочую силу в секте под Ивановом
22 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/LumineImages

Корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин под видом туриста посетил деревню Чихарево под Ивановом, где находится псевдомонастырь, в котором паломников превращают в сектантов.
Сообщается, что паломники трудятся на благо «псевдопосланника Бога» отца Иоанникия. Люди живут в непригодных условиях и большую часть дня слушают песнопения из динамика. К тому же с паломников регулярно берутся денежные взносы на пожертвования и обряды.

По словам корреспондента, на сон паломникам отводится три-четыре часа, после чего их поднимают на ночную службу. Также им запрещается пользоваться телефоном, мыться. За людьми круглосуточно наблюдают.

Ранее магистр психологии Юлия Лянгузова рассказала, что, как правило, в секты чаще попадают люди с определённой структурой психики, жаждущие найти спасателя. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В секторе Газа десять больниц прекратили работу из-за обстрелов
#прокуратура
#сон
#люди
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В секторе Газа десять больниц прекратили работу из-за обстрелов
Минздрав: 10 больниц в Газе прекратили работу из-за обстрелов и нехватки топлива
22 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/sudok1

Минздрав анклава сообщил, что не менее десяти больниц в секторе Газа прекратили работу из-за израильских обстрелов и нехватки топлива.
Сообщается, что общее число медицинских учреждений всех типов, которые подверглись израильским обстрелам и прекратили из-за этого работу, достигло 29.

Ранее сообщалось, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#больница
#армия
#человек
#министр
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В Новой Москве в ДТП погиб человек
22 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Смертельная авария произошла в Новой Москве.
В результате аварии погиб человек, сообщает РЕН ТВ. ДТП случилось в деревне Голохвастово Троицкого административного округа Москвы.
 
«Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе», - сообщил источник.
В результате аварии погиб один человек, ещё один пострадал. Подробности случившегося выясняют.

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

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