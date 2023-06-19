Вячеслав Гладков: 7 человек пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области

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Он отметил, что среди пострадавших есть ребёнок. У него перелом ключицы.
«У всех пострадавших состояние средней степени тяжести», — сказал Вячеслав Гладков.
Губернатор добавил, что врачи оказывают всё необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
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Напомним, что утром, в понедельник, 19 июня, стало известно об обстреле города Валуйки Белгородской области. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов и четыре частных домовладения, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке.
На месте работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Одессе прогремел мощный взрыв.