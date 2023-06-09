Вынесен приговор фельдшеру, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика с мамой в Видном

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Уточняется, что 52-летнего фельдшера Александра Яковенко приговорили к общественным работам на 240 часов.
«Иск о компенсации, который к нему подавали родители ребёнка, суд отклонил», — говорится в сообщении.Напомним, что в марта этого года Александр вёз на скорой 13-летнего Амина с пневмонией из подмосковного Видного в столичную больницу. За перевозку он потребовал от родителей мальчика 100 тысяч рублейу, но не получив желаемую сумму, высадил маму с ребёнком и уехал.
Последние несколько месяцев Яковенко находился под домашним арестом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.