Выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области

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В Херсонской области количество погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 41
Количество погибших после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41, об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко отметил, что Новая Каховка выходит из режима чрезвычайной ситуации по наводнению. Прививки от опасных инфекций сделали уже 3,5 тысяч человек. Выплаты по 10 тысяч рублей получили порядка 2,2 тысяч пострадавших.
Напомним, что в ночь на 6 июня, украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению верхней части станции. По предположительным данным, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, в пресной воде обнаружили возбудитель холеры.
«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 6 июня, украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению верхней части станции. По предположительным данным, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, в пресной воде обнаружили возбудитель холеры.
Яна Таёжная