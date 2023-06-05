Выяснилось, что директора строительной фирмы в Питере застрелил киллер

Фото: Фотобанк Московской области
Виктора Алиева в Санкт-Петербурге застрелил киллер
Следственный комитет выяснил, что директора строительной фирмы из Санкт-Петербурга Виктора Алиева застрелил киллер, сообщает Telegram канал SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после обнаружения на строительном объекте тела мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», причастных к преступлению разыскивают.
Убийца совершил не менее пяти выстрелов, контрольный – в голову. Звуки, похожие на хлопки, услышал сторож. Он попытался задержать киллера, однако, ему удалось скрыться. Алиев скончался не месте.
Киллера продолжают разыскивать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ рассказал о задержании индивидуального предпринимателя и владельца компании «Мистер Сидр», продукцией которой смертельно отравились десятки россиян.
Напомним, ранее стало известно, что СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после обнаружения на строительном объекте тела мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», причастных к преступлению разыскивают.
Киллера продолжают разыскивать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ рассказал о задержании индивидуального предпринимателя и владельца компании «Мистер Сидр», продукцией которой смертельно отравились десятки россиян.
Евгения Парфентьева