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Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в деревне Ивановское. 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest. После приятного времяпрепровождения в ресторане пара отправилась домой к молодому человеку.
Как только они зашли в подъезд, женщина сразу сказала о том, что никакого секса между ними не будет. После этих слов молодой человек зашел в квартиру и закрыл дверь перед своей знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего она стала бегать по этажам и кричать о том, что ее якобы насилуют. Перепуганные соседи вызвали полицию.
Оскорблённая женщина требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Прибывшие полицейские после беседы с ней и молодым человеком отправили женщину домой.
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Как только они зашли в подъезд, женщина сразу сказала о том, что никакого секса между ними не будет. После этих слов молодой человек зашел в квартиру и закрыл дверь перед своей знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего она стала бегать по этажам и кричать о том, что ее якобы насилуют. Перепуганные соседи вызвали полицию.
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Екатерина Коршунова