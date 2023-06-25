Взорвалась машина на севере Москвы

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«По предварительной информации, произошел хлопок в легковом автомобиле. Возгорания не последовало. Автомобиль перевернулся на крышу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Балашихе начался мощный пожар. Возгорание началось на Объездном шоссе, где расположен гаражный кооператив. На кадрах, которые попали в Сеть, отчётливо слышны звуки взрыва.
Кроме того, известно, что в Левобережном районе Воронежа успешно ликвидирован пожар на территории нефтебазы, где случилась утечка из резервуара с авиакеросином.