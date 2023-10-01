Взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие

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Взрыв газа и крупный пожар в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перешел на крышу жилого здания.
Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Ведется эвакуация местных жителей.
Напомним, ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
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Екатерина Коршунова