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Взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие

Газ взорвался в жилом доме в Тобольске
01 октября 2023, 21:04
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

Взрыв газа и крупный пожар в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перешел на крышу жилого здания.

Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Ведется эвакуация местных жителей.


Напомним, ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

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#спасатели
#пожарные
#эвакуация
#человек
#происшествия
#дома
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Пожар в многоквартирном доме в Тобольске локализован
01 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Distortion Media

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что пожар, который возник после хлопка газа в жилом многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске, локализован. В данный момент проводится проливка здания.
По информации Афанасьева, организован оперативный штаб. Эвакуировано порядка 320 жителей из 98 квартир.

Напомним, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова в Тобольске. После этого огонь перешел на крышу жилого здания. Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

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Смертельное ДТП произошло в Балашихе

#спасатели
#пожарные
#взрыв
#оперативный штаб
#происшествия
#дома
#взрыв газа
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Смертельное ДТП произошло в Балашихе
Четыре человека погибли в ДТП Балашихе
01 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/conejota

Четыре человека погибли в аварии в Балашихе. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Четверо мужчин погибли на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее в аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области один подросток погиб и один получил травмы. ЧП случилось вечером 30 сентября на 244 км дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 Урал». 41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков.

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Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге

#взрыв
#водитель
#аварии
#взрыв газа
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В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина гнался за матерью с ребёнком
01 октября 2023, 19:52

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Неизвестный пытался снести входную дверь парадной, но ему удалось только выбить стёкла.
SHOT пишет, что всё произошло накануне примерно в 20.00 на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращались домой. Они прошли в арке мимо мужчины, справлявшего нужду. 

Незнакомец неожиданно резко погнался за ними. Мать с сыном успели забежать в парадную и закрыть дверь. Мужчина стал ломиться. Сначала он попытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла. Затем начал жестикулировал и говорить что-то невнятное, спрятавшись за стеной. После этого ещё раз попытался выбить дверь ногой. 

После случившегося женщина обратилась в полицию. Дебошира ищут. 

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#санкт-петербург
#полиция
#чп
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В Испании 13 человек погибли во время пожара в ночном клубе
01 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Leonid Ikan

ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия, юго-восток Испании.
Sky News пишет, что число жертв может увеличиться. Пожар ликвидировали 40 пожарных на 12 машинах.
 
В городе объявлен 3-дневный официальный траур. Спасатели не останавливают поиски ещё нескольких человек. Они числятся пропавшими без вести.
 
Причины пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта. Пожар уничтожил примерно 20 строений.

В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

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В Ульяновской области в аварии погиб подросток

#пожар
#испания
#чп
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В Ульяновской области в аварии погиб подросток
01 октября 2023, 18:16

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области один подросток погиб и один получил травмы.
Местное управление МВД в Telegram-канале пишет, что ЧП случилось вечером 30 сентября на 244 км дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 Урал».
 
41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков. За рулем мопеда находился 14-летний подросток без шлема и водительских прав.
 
С ним ехал 13-летний мальчик, тоже без шлема. Несовершеннолетний пассажир погиб. 14-летний водитель мопеда доставлен в больницу.

Ранее под Томском школьник насмерть сбил 13-летнего мальчика, одолжившего ему мопед. По информации источника, трагедия произошла в селе Монастырка. Отмечается, что ученик 9 класса катался на мопеде, который ему одолжил приятель. В итоге, именно этот мальчик попал под колеса.

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#дтп
#аварии
#подростки
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Россиянин получил штраф из-за разговора на украинском языке на боевом посту
01 октября 2023, 17:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Москве сотрудника охраны на транспорте оштрафовали за разговор на украинском языке. В это время он находился на боевом посту. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что в правоохранительные органы поступило заявление от командира роты противодействия БПЛА. Он услышал, как сотрудник, который стоял на боевом посту, разговаривал по телефону на украинском языке.

В ходе проверки сотрудники полиции вышли на 24-летнего Владислава Р. из подмосковного Дедовска. На него оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф или арест на 15 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.

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#суд
#проверки
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#штраф
#бпла
#хулиганство
#сотрудники
#заявление
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В испанском ночном клубе погибли 11 человек
01 октября 2023, 17:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании.
Мэр города Хосе Бальеста сообщил о 11 погибших. Ранее была информация о 6 погибших и 4 раненых. Возгорание локализовали. 

«Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс», - сообщил Бальеста на своей странице в социальной сети X.
Объявлен 3-дневный официальный траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что в Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта.

Человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений. В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

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#чп
#испания
#происшествие
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В Уфе студенты колледжа госпитализированы с отравлением
01 октября 2023, 16:40

Фото: Фотобанк МО

В Уфе 6 студентов колледжа оказались в инфекционной больнице с отравлением.
РИА Новости пишет, что 6 студентов торгово-экономического колледжа были доставлены в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.  
 
По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в стационар студенты начали поступать в пятницу. Молодым людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них оказались в реанимации. Пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом 5  из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.

Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.

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#студенты
#отравление
#больница
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В Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта
01 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/Kara Capaldo

Во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта.
РИА Новости пишет, что человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений.
 
В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы.

В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.

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#дагестан
#пожар
#инфаркт
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