Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек

По данным канала, задержаны Аркадий Новиков (40 лет), Ирина Новикова (37 лет) и Андрей Новиков (21 год). Все трое проживали в деревне Касьяново в Калужской области. Сообщается, что место жительства находится в 80 км от Козельска, где ребенка похитили.