Взрыв газа в Канске произошел во время замены трубопровода

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Взрыв бытового газа в многоквартирном доме города Канск Красноярского края произошел во время проведения работ по замене трубопровода, сообщили в Следственном комитете по региону.
При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Спасательные службы и скорая помощь уже прибыли на место происшествия. Четверых пострадавших госпитализировали, информация о других разрушениях и жертвах уточняется.
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