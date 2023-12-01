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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт

01 декабря 2023, 14:26
Фото: iStock/fergregory

Фото: iStock/fergregory

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Напомним, 29 ноября в 17:20 по московскому времени в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом. В результате, часть вагонов вывели наружу, движение поездов в настоящий момент осуществляется по обходному маршруту.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», - прокомментировал ситуацию источник издания.


Также известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении неустановленных лиц.

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#уголовное следователи
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#бурятия
#поезд
#теракт
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В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео
В Испании из-за порыва ветра вертолет упал на автостраду
01 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/AvGusT174

В столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.
Причиной падения мог стать сильный порыв ветра, после которого низко летящий вертолет потерял управление и задел верхушки деревьев. Он упал прямо на автомобильную трассу в нескольких метрах от виадука над шестиполосной дорогой, передает телеграм-канал Readovka. 

Местные средства массовой информации пока сообщили о трёх пострадавших в результате крушения. Движение по автостраде пока ограниченно. На месте аварии работают представители экстренных служб и правоохранители, пытаясь выяснить все обстоятельства, подробности и причины происшедшего.

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#дорога
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«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
01 декабря 2023, 14:32

Фото: iStock/JackF

В Москве продавец погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, накануне вечером молодой человек купил шаурму в палатке на Таганке в Москве. Попробовав продукт на вкус, он предъявил продавцу претензию, якобы шаурма была приготовлена без души. Оскорбленный 27 летний повар схватил тесак и погнался за недовольным клиентом, угрожая расправой.

Молодому человеку удалось сбежать от преследователя. При этом продавец шаурмы с тесаком был замечен полицейскими. Тесак у него отобрали и доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя.  Отмечается, что мужчина пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину.


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#школьница
#тела
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Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды
01 декабря 2023, 14:20

Фото: Istockphoto / MattGush

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области проводили в больницу женщину, у которой начались роды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Капитан полиции Виталий Подшибякин и старший лейтенант полиции Алексей Четвериков несли службу на 111-м км автодороги М-4 «Дон». К экипажу дорожно-патрульной службы подъехала иномарка, из которой вышел взволнованный водитель. Он сообщил, что в салоне находится его беременная жена, у которой начались роды.  
«Полицейские, опасаясь за здоровье матери и младенца, решили, не дожидаясь врачей, немедленно сопроводить иномарку в ближайший перинатальный центр, находящийся в городском округе Ступино. Выбрав короткий и безопасный путь, включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники ДПС проводили будущую маму в медучреждение», – говорится в сообщении. 
Однако по приезде стало известно, что женщина родила сына в салоне автомобиля супруга. Их срочно передали врачам, после чего автоинспекторам сообщили, что жизни и здоровью женщины и младенца ничто не угрожает.  

В день выписки Подшибякин и Четвериков приехали поздравить молодую мать. Они подарили ей цветы и детское автокресло. Малыш отправился домой в автолюльке по всем правилам безопасности.

Молодые родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь. 
 
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#подмосковье
#московская область
#полицейские
#роды
#женщины
#автомобили
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В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
Израиль: в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, освобождено 110
01 декабря 2023, 14:17

Фото: iStock/cyano66

В заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, в т.ч. 126 израильтян и 11 иностранцев, всего 110 освобождено. Об этом сообщил представитель кабмина Израиля.
Как стало известно, после того, как между Израилем и Палестиной прекратилось перемирие, в секторе Газа погибли тридцать два человека. Под сильными обстрелами оказались районы, расположенные на севере, юге и в центре Газы.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
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Мужчина жестоко избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео
В Севастополе мужчина избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео
01 декабря 2023, 14:17

В Севастополе местный житель жестоко избил двоих человек за то, что они готовили шашлык у него под окнами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

На кадрах опубликованного каналом видео мужчина хватает  стоящего к нему спиной человека за одежду и бросает на землю, после чего начинать бить его ногами. Когда нападающий отошел, к избитому подошла девушка и наклонилась над ним. И в этот же момент она поучается удар по лицу ногой от того, кто избил ее товарища и тоже падает рядом. 

Оказалось, что молодые люди решили пожарить шашлыки на парковке около дома. Жителя соседнего дома были заявили, что после таких мероприятий весь мусор уносит в их сторону.


Ранее Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что была арестована мать, которая прилюдно избила свою новорождённую дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт

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Задержанный за теракт в Рязанской области общался с украинским нацистом
01 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Обнаружена переписка задержанного по подозрению в совершении теракта в Рязанской области с украинским нацистом, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, сегодня Федеральная служба безопасности РФ задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта на перегоне «Рыбное - Блокпост 204-й км» в Рязанской области 11 ноября. Тогда в результате взрыва опрокинулись 15 вагонов грузового поезда. 

Агентств «РИА Новости» изучило социальные сети задержанного и выяснило, что во «ВКонтакте» у него в друзьях есть Игорь Опря – украинский нацист, состоящий в батальоне «Реванш». 

При этом, ранее сообщалось, что задержанный совершил теракт по заданию украинских спецслужб.

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Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя

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#социальные сети
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#сбу
#задержание
#нацизм
#рязанская область
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Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 350 кв.м - видео
МЧС: площадь пожара на «Садоводе» составляет 350 кв.м
01 декабря 2023, 13:30

Фото: iStock/Prathaan

Площадь пожара на столичном рынке «Садовод» составляет 350 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара - 350 квадратных метров. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме», - говорится в сообщении ведомства.


При этом уточняется, что из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. При этом тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой.

Сейчас пожарные разбирают конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания и еще не охвачены огнем.

Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали при пожаре.  Огонь продолжает стремительно распространяться.

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#садовод
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Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя
01 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому нацгвардейцу, который убил мирного жителя в мариуполе, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации ведомства, 27-летний Максим Дячук в марте 2022 года находился на боевой позиции в Мариуполе. Неподалёку он заметил идущего по улице мирного жителя. Дячуку показалось, что он может сотрудничать с российской армией. После этого он выхватил пулемёт и четыре раза выстрелил в мужчину. От полученных травм он скончался на месте. 

Дячука приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Ранее Верховный суд ЛНР дал 15 колонии украинскому военному, который пытался поджечь автобус с мирными жителями.

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СК: Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ возобновить отношения
01 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Rawf8

Житель Кузбасса привязал свою бывшую супругу к дереву, когда та отказалась возобновить с ним отношения, об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.
По информации следствия, в ноябре 2023 года 25-летний житель Кузбасса гулял по лесу со своей бывшей женой. Он предложил ей возобновить отношения, однако, она отказалась. Тогда он скрутил её и привязал к дереву с помощью автомобильных пусковых проводов и скотча к дереву. После этого он сел в машину и уехал, а некоторое время спустя вернулся, освободил её и отвёз домой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы человека. Отмечается, что он сотрудничает со следствием. 

В отношении потерпевшей назначена медицинская экспертиза.

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#кемерово
#следственный комитет
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