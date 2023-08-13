Взрыв прогремел на 10 этаже жилого дома в Белгороде

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На 10 этаже жилого дома в Белгороде произошел сильный взрыв. Очевидцы рассказывают, что сильно повреждено остекление и фасад дома, а также несколько автомобилей, припаркованных под окнами.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о предотвращении двух попыток террористических атак со стороны киевского режима. Российскими системами ПВО с разницей в два часа были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.
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Александр Бойцов