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Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе

20 сентября 2023, 08:38
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

На месте взрыва сильное задымление.У дома, где произошло ЧП, уже работают экстренные службы муниципалитета. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Есть информация о том, что повреждено сразу несколько квартир. Информация о пострадавших не поступала. Все подробности происшествия уточняются.

Накануне стало известно, что самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой. Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева.

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Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
Несколько этажей обрушилось в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
20 сентября 2023, 08:53

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В результате взрыва в девятиэтажном доме в Балашихе произошло обрушение квартир на двух этажах. Об этом сообщает МЧС России.
Также, по предварительным данным есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир. Всех жильцов уже эвакуировали.

Известно, что дом газифицирован. В МЧС заявили, что взорвался бытовой газ.

Ранее сообщалось, что в Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв.
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#газ
#взрыв
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В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
СК: в Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
20 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности. Ему предъявлено соответствующее обвинение, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону.
По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в участии в активностях, связанных с террористической организацией. В отношении него выдвинуто обвинение в содействии террористической деятельности.

«Данный мужчина придерживался идеологии запрещенной на территории России террористической организации уже несколько лет. Он активно использовал социальные сети для пропаганды и вербовки граждан одной из стран ближнего зарубежья к участию в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории других республик», - говорится в сообщении Следкома.
Согласно информации Главного управления Министерства внутренних дел региона, родственник задержанного ранее находился в рядах боевиков одной из террористических организаций.

До момента задержания этот мужчина находился в федеральном розыске. У него изъяты мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.

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#сотрудники
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Mash: Крупный пожар начался в Сочи
20 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/DarthArt

В Сочи начался крупный пожар, сообщает Телеграм-канала Mash.
По информации канала, загорелся резервуар с топливом неподалеку от аэропорта в Адлере. Местные жители также сообщали о звуке взрыва.


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В Воронеже против матери весившего девять килограмм мальчика возбудили дело
20 сентября 2023, 04:56

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет в Воронеже поставил на контроль ситуацию с шестилетним мальчиком, который ранее был госпитализирован с весом девять кг. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Отмечается, что в отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«По поручению председателя СК РФ был представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — проинформировали в ведомстве.

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В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом
20 сентября 2023, 01:36

Фото: iStock/alexmak72427

Над городом Степанакер в Нагорном Карабахе слышны взрывы и звуки ракетных обстрелов ВС Азербайджана. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, в небе замечены БПЛА, работает артиллерия. Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян.



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#мэр
#армения
#азербайджан
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В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок
20 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мурманской области 19 сентября в ДТП с бронетранспортером погиб ребенок. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, авария случилась на 1405 км трассы Р-21 «Кола» близ населенного пункта Лавна. Легковой автомобиль на полной скорости въехал в БТР одной из местных воинских частей, который стоял на обочине. В результате происшествия шестилетний мальчик, сидевший в легковом автомобиле, скончался. Его родители в настоящее время находятся в больнице.

Предварительно, бронетранспортер стоял на обочине без опознавательных знаков.  По словам водителя БТР, у него сломался двигатель, и остановка на трассе была вынужденной мерой.



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СК Армении: У участников стычек в Ереване нашли холодное оружие
20 сентября 2023, 00:12

Фото: iStock/Shutter2U

СК Армении проинформировал о задержании в Ереване трех участников акции протеста. У них было обнаружено холодное оружие, пишет Sputnik.
В настоящее время по данному факту инициировано уголовное производство, идет предварительное следствие.

Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.

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#оружие
#производство
#следствие
#армения
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Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ
ПВО России сбила беспилотник ВСУ над Орловской областью
19 сентября 2023, 23:41

Фото: iStock/rancho_runner

По информации Министерства обороны России, российские системы ПВО успешно предотвратили еще одну попытку украинских дронов совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Событие произошло 19 сентября, около 22:30 мск, когда украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью.

Ранее в тот же день Министерство обороны РФ также доложило об уничтожении двух украинских дронов с применением российских средств ПВО над Белгородской и Орловской областями.

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#пво
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Омбудсмен Карабаха: В результате обстрелов погибли 25 человек
Омбудсмен Карабаха Степанян сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
19 сентября 2023, 23:26

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в соцсети X сообщил, что, согласно последним данным, 25 человек стали жертвами обстрелов со стороны ВС Азербайджана, ещё 138 ранены.
Степанян уточнил, что среди погибших — два мирных жителя, среди раненых — 29. В настоящее время все пострадавшие находятся в медучреждениях Степанакерта.

Из шести населенных пунктов Нагорного Карабаха (Сарнахпюр, Хнабад, Храморт, Чанкатах,  Мачкалашен, Нахичеваник) мирное население эвакуировано.

Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.

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