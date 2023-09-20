Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе

В результате взрыва в девятиэтажном доме в Балашихе произошло обрушение квартир на двух этажах. Об этом сообщает МЧС России.

Также, по предварительным данным есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир. Всех жильцов уже эвакуировали.



Известно, что дом газифицирован. В МЧС заявили, что взорвался бытовой газ.



Ранее сообщалось, что в Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв.

Элина Позднякова