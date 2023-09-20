Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе

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В Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канале «112».
Накануне стало известно, что самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой. Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева.
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