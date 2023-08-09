Взрыв произошёл на складе ранее обанкротившейся компании

Фото: iStock/jinga80
Компания «Пиро-Росс», на складе которой произошёл взрыв в Сергиевом Посаде, 28 марта текущего года была признана банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Фирма имела большие долги, из-за которых с января 2022 года за ней осуществлялся строгий контроль. В итоге, 28 марта «Пиро-Росс» была признана банкротом.
Уточняется, что компания арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. По предварительным данным, причиной стал человеческий фактор. На месте работают медицинские работники и пожарные службы. По последним данным, число жертв достигло 25 человек.
Читайте также:
Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен
Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде
Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди
Уточняется, что компания арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода.
Читайте также:
Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен
Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде
Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди
Анастасия Чинкова