Взрыв разрушил швейный цех на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде

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Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе разрушил швейный цех, находившийся на территории предприятия. Почти все помещения ЗОМЗ сдавались в аренду.
Как сообщает телеграм-канал Readovka, в здании завода было множество помещений, которые сдавались в аренду разным компаниям и предпринимателям. Почти все они оказались разрушены или повреждены. По предварительным данным, за медицинской помощью на данный момент обратились 25 человек. Двое из них госпитализированы. Остальным помощь оказана на месте.
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Александр Бойцов