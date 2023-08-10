Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 зданий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Повреждения получили также частные дома, социальные и административные здания.
По самым последним данным МЧС, после взрыва остаётся неизвестной судьба 12 человек. До этого пропавшими без вести числились девять. Поисковые работы продолжаются.
По состоянию на 7 утра четверга, пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается. В работах задействованы около 60 человек и 12 единиц спецтехники.
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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По состоянию на 7 утра четверга, пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается. В работах задействованы около 60 человек и 12 единиц спецтехники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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Лора Луганская