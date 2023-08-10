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Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 зданий

10 августа 2023, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Повреждения получили также частные дома, социальные и административные здания.
По самым последним данным МЧС, после взрыва остаётся неизвестной судьба 12 человек. До этого пропавшими без вести числились девять. Поисковые работы продолжаются.

По состоянию на 7 утра четверга, пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается. В работах задействованы около 60 человек и 12 единиц спецтехники.


Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#московская область
#подмосковье
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На Тайване у истребителя загорелся двигатель
10 августа 2023, 10:10

Фото: istockphoto/Milous

Во время показательных полетов истребитель IDF ВВС Тайваня пошёл на аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.
Новостное агентство Focus Taiwan пишет, что истребитель совершил аварийную посадку рядом с городом Тайчжун, где располагается база ВВС Цинцюаньган.
 
Здесь сегодня проходят показательные полеты ВВС Тайваня. Очевидцы рассказывают, что возгорание случилось почти сразу после набора истребителем высоты. Диспетчеры связались с пилотом и проинформировали его о пламени. После чего самолёт пошёл на посадку.
 
Истребители IDF местного производства входят в состав вооружения Тайваня 31 год, с 1992-го.
 
IDF является основной моделью воздушного флота острова наряду с французскими Mirage-2000 и американскими F-16.

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#чп
#полеты
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Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Оренбургской области
10 августа 2023, 10:09

Фото: iStock/Anton Novikov

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате аварии в Северном районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.
Сообщается, что ДТП произошло на 1213-м километре автодороги Москва – Челябинск около села Богдановка. Водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем Honda.

Водитель и пассажир автомобиля Lada Granta погибли на месте. Сообщается, что водителя и трех пассажиров легкового автомобиля Honda госпитализировали.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.

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#челябинск
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Россиянина задержали за передачу ВСУ данных о военной технике ВС РФ
ФСБ: В Самарской области задержали мужчину, который передавал Киеву данные о военной технике
10 августа 2023, 09:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Самарской области задержали за передачу данных об эшелонах военной техники на Украину, сообщили представители ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России», - прокомментировали ситуацию представители службы.  

По информации ФСБ, подозреваемый вел переписку в мессенджерах с спецслужбами Украины и передавал им информацию (в том числе фото и видео) о местонахождении и количестве военной техники в регионе.  

На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». 

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#уголовное дело
#фсб
#военная техника
#всу
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В Твери пропала женщина с маленькой дочерью
10 августа 2023, 09:21

Фото: iStock/Motortion

В Твери разыскивают молодую женщину, которая пропала вместе со своей маленькой дочерью. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.
«В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что женщина 1993 года пропала 7 августа. Вместе с ней также неизвестно о местонахождении её дочери 2021 года. Ведутся их поиски. По данному факту проводится проверка.

Накануне сообщалось, что в таежной местности Алтайского края пропала двенадцатилетняя девочка. Девочка была найдена живой спустя сутки в 3,5 км от села, где она пропала.

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В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать

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#девочка
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В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать
10 августа 2023, 09:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В лесу в Каменске-Уральском обнаружено тело 16-летней девушки.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
 
«Проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», —сказано в сообщении.
Сообщение о пропаже 16-летней девушки поступило в полицию 9 августа. Труп обнаружили полицейские во время поиска.
 
По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности. 

По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.

Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.

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#труп
#полиция
#школьники
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Судьба 12 людей остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 09:01

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

По последним данным, 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Их судьба неизвестна. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что мощный взрыв повредил более 110 строений. В основном, это жилые дома.

Ранее сообщалось о девяти людях, судьба которых остается неизвестной.

Напомним, 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Погибшие под завалами не найдены, работы продолжаются.

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Обломки БПЛА, сбитого в Подмосковье, упали на два частных дома
Обломки БПЛА, сбитого в Подмосковье, повредили забор и крышу частных домов
10 августа 2023, 07:34

Фото: iStock/vmargineanu

Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого системой противовоздушной обороны в Одинцовском округе Московской области упали на два частных участка. Об этом сообщает Telegram-канал
Из сообщения следует, что обломки сбитого беспилотника повредили забор на одном участке. Кроме того, на другом участке повреждена крыша частного жилого дома. Уточняется, что никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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#внуково
#бпла
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В Москве трое детей пострадали при возгорании электросамоката в квартире
10 августа 2023, 07:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.
 
 В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь. Кроме того, необходимо устанавливать пожарный извещателяль, который подаст звуковой сигнал в случае задымления помещения.

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Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
Генпрокуратура: подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
10 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Prathaan

Мужчина, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, умер от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура Эквадора, передает РИА Новости.
«В ходе перестрелки с охраной подозреваемый был ранен, после чего задержан. С серьезными травмами его доставили в Unidad de Flagrancia в Кито. Его смерть была подтверждена бригадой скорой помощи», — гласит заявление прокуратуры, опубликованное в социальной сети Twitter.
Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.

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