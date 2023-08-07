Взрыв в турецком коммерческом порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов

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Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что из-за взрыва в турецком порту Дериндже пострадали не менее двенадцати человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала Habertürk.
Отмечается, что взрыв повредил 13 из 16 элеваторов.
Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь.
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Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы.
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Екатерина Коршунова