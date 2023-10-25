Взрывы звучат в Николаевской и Хмельницкой областях Украины

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Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное». Также взрывы звучат в Николаевской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев