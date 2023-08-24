Взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси самолета Пригожина

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Следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор.
В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа.
Сейчас в московском аэропорту Шереметьево объявлен особый режим. Все сотрудники службы безопасности экстренно вызваны на работу, в том числе из отпусков.
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В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
Сейчас в московском аэропорту Шереметьево объявлен особый режим. Все сотрудники службы безопасности экстренно вызваны на работу, в том числе из отпусков.
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Евгения Парфентьева