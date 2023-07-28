Взрывотехники Мособлпожспаса обезвредили под Можайском миномётную мину

Фото: Мособлпожспас
Специалисты по взрывотехническим работам Мособлпожспаса ликвидировали боеприпас времён Великой Отечественной войны. Снаряд нашли в лесополосе в километре от деревни Юдинки в Можайском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил мужчина, который во время сбора грибов обнаружил подозрительный предмет. Прибыв на место вызова, взрывотехники установили, что опасная находка представляет собой минометную мину. Специалисты ликвидировали боеприпас, соблюдая технику безопасности», – говорится в сообщении.В ведомстве советуют жителям региона при обнаружении взрывоопасных предметов соблюдать определённые правила. Опасные находки нельзя трогать, переносить, засыпать землёй и поджигать. Следует отойти на безопасное расстояние, позвонить по телефону 112 и не давать людям и животным приближаться к объекту.
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Лора Луганская