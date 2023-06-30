Взрыв прогремел на нефтегазодобывающем управлении в Татарстане

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В Старом Маврино в Татарстане произошел взрыв на нефтегазодобывающем управлении
В селе Старое Маврино, которое находится в Татарстане, произошел мощный взрыв на территории нефтегазодобывающего управления. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».
По информации источника, в процессе работ по очистке резервуара произошло возгорание. В итоге, жертвами случившегося стали два человека.
В настоящий момент точная площадь возгорания неизвестна.
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По информации источника, в процессе работ по очистке резервуара произошло возгорание. В итоге, жертвами случившегося стали два человека.
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Татьяна Лаврова