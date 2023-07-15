Взрывное устройство обнаружили под машиной главы села в Запорожской области

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Под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом.
Сотрудники Следственного управления СК России по Запорожской области предполагают, что неизвестный злоумышленник установил взрывное устройство под днищем автомобиля в ночь с 13 на 14 июля. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения лиц, причастных к попытке покушения.
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