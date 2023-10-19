WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, убиты десятки людей

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В секторе Газа Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате. В результате происшествия есть убитые и раненые, сообщает WAFA.
«Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — говорится в публикации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян